المسائية السودان.. أنباء متضاربة بشأن السيطرة على سلاح المدرعات التابع للجيش

تتسارع التطورات الميدانية في مسار الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ونشرت الأخيرة مقطعًا مصورًا قالت إنه لسيطرة أفرادها على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوبي العاصمة الخرطوم.

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المصدر : الجزيرة مباشر