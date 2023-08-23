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الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر سلاح المدرعات
مقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم هو العنوان الأبرز للمشهد الميداني في السودان، فالمعارك مستمرة حتى الآن في محيطه، كما دوت أصوات انفجارات عنيفة جراء قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش والدعم السريع.
كما تناولت الحلقة الموضوعات التالية:
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23/8/2023-|آخر تحديث: 23/8/202312:53 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر