المسائية الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر سلاح المدرعات

مقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم هو العنوان الأبرز للمشهد الميداني في السودان، فالمعارك مستمرة حتى الآن في محيطه، كما دوت أصوات انفجارات عنيفة جراء قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش والدعم السريع.

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المصدر : الجزيرة مباشر