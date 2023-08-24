المسائية بوتين يقدم التعازي لأسرة قائد “فاغنر” بعد مقتله في تحطم طائرة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري انتظار نتيجة التحقيق الرسمي في حادث مقتل مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين.

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كما تناولت الحلقة الموضوعات التالية: صراع إعلامي بين الجيش السوداني والدعم السريع بشأن السيطرة على سلاح المدرعات

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المصدر : الجزيرة مباشر