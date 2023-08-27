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البرهان يصل إلى مدينة بورتسودان لبدء جولة خارجية
وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر وأهم مدنها، ويعتزم مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار.
كما ناقشت حلقة المسائية المواضيع التالية:
- استئناف مفاوضات سد النهضة في القاهرة بمشاركة السودان وإثيوبيا
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- اجتماع سري بين وزيري خارجية ليبيا وإسرائيل في إيطاليا
27/8/2023-|آخر تحديث: 28/8/202312:07 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر