المسائية البرهان يصل إلى مدينة بورتسودان لبدء جولة خارجية

وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر وأهم مدنها، ويعتزم مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار.

اقرأ المزيد

كما ناقشت حلقة المسائية المواضيع التالية: استئناف مفاوضات سد النهضة في القاهرة بمشاركة السودان وإثيوبيا

تظاهرات السويداء في سوريا تدخل أسبوعها الثاني

اجتماع سري بين وزيري خارجية ليبيا وإسرائيل في إيطاليا

المصدر : الجزيرة مباشر