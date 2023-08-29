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لماذا سربت إسرائيل نبأ لقاء كوهين والمنقوش؟
أثار اللقاء الذي كشفت عنه الخارجية الإسرائيلية بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين أزمة متواصلة في ليبيا، وشهدت مدن عدة احتجاجات شعبية رفضًا للمقابلة.
كما ناقشت حلقة المسائية الموضوعات التالية:
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29/8/2023-|آخر تحديث: 29/8/202312:23 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر