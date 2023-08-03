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الجيش السوداني ينفي وجود هدنة مع قوات الدعم السريع
نفى الجيشُ السوداني وجود هدنة مع قوات الدعم السريع، مؤكدا أن التفاوض متوقف حاليا، وذكر المتحدث باسم الجيش أن الحديث عن الهدنة المزعومة “غير صحيح ووفدنا لا يزال” موجودا بالبلاد.
كذلك تناولت حلقة (المسائية) موضوعات عدة، هي:
- هدوء حذر بمخيم عين الحلوة في لبنان
- توجيه اتهامات جنائية جديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب
- المجلس الأعلى للإعلام يستنكر ما أسماه هجوم الجزيرة على القضاء المصري
3/8/2023
المصدر : الجزيرة مباشر