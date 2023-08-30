المسائية البرهان يعود إلى بورتسودان بعد زيارة رسمية إلى مصر

عاد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى مصر استمرت ساعات، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

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كما ناقشت حلقة المسائية الموضوعات التالية: مطالبات ليبية بمحاسبة المسؤولين عن لقاء المنقوش وكوهين

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المصدر : الجزيرة مباشر