المسائية “العفو الدولية” تتهم طرفي الصراع في السودان بارتكاب جرائم حرب

تناولت الحلقة المشهد في السودان واستمرار الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، واتهام العفو الدولية طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب، يأتي ذلك مع استمرار معاناة السودانيين ونقص الأدوية والكوادر الطبية.

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كما تناولت حلقة “المسائية” موضوعات عدة هي: عودة الهدوء الحذر بمخيم عين الحلوة في لبنان وضحايا الاشتباكات يرتفع إلى 13 قتيلاً و59 مصابا.

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المصدر : الجزيرة مباشر