المسائية إيكواس تعقد قمة جديدة لبحث الوضع في النيجر.. والجيش يؤكد: لن نتراجع

ترقب كبير بعد انقضاء مهلة حددتها “إيكواس” لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس المعزول إلى منصبه، وقالت “إيكواس” إنها ستعقد قمة جديدة ردًّا على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي.

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وتناولت حلقة المسائية موضوعات عدة هي: مالك عقار يكشفُ عن خريطة طريق مقترحة واستمرارُ الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة رغم إنهائه محكوميَتَه.. واستشهادُ فلسطيني متأثرا بإصابته قبل أيام في سلواد.

عودةَ اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم عين الحلوة ووزير الداخليةِ اللبناني يقول لا نقبل أن يكون لبنان ساحةً لتنفيذ أجنداتٍ خارجية وتبادل الرسائل الأمنية.

المصدر : الجزيرة مباشر