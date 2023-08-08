المسائية برلمان النيجر يرفض نشر قواته والجزائر تعارض

تسود حالة من الترقب بشأن احتمال تدخّل دول غرب إفريقيا عسكريًّا في النيجر قبل انتهاء المهلة التي حددتها لقادة الانقلاب، مع تحذيرات متزايدة في نيجيريا والجزائر من خطورة الإقدام على خطوة كهذه.

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تناولت حلقة المسائية عدة موضوعات هي: أكاديمي الحاسوب محمد تكالة رئيسًا لمجلس الدولة الليبي خلفا للمشري.

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المصدر : الجزيرة مباشر