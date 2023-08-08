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برلمان النيجر يرفض نشر قواته والجزائر تعارض
تسود حالة من الترقب بشأن احتمال تدخّل دول غرب إفريقيا عسكريًّا في النيجر قبل انتهاء المهلة التي حددتها لقادة الانقلاب، مع تحذيرات متزايدة في نيجيريا والجزائر من خطورة الإقدام على خطوة كهذه.
تناولت حلقة المسائية عدة موضوعات هي:
- أكاديمي الحاسوب محمد تكالة رئيسًا لمجلس الدولة الليبي خلفا للمشري.
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال ثلاثةَ فلسطينيين في سيارة قرب جنين.
- الجيش السوداني يقصف القصر الرئاسي وقوات الدعم السريع تعلن محاصرة القيادة العامة.
- هيروشيما تحيي ذكرى قصفِها بالقنبلة النووية.. اليابان تندّد بتهديداتِ روسيا النووية.
- عفراء.. الرضيعة السورية المولودة تحت أنقاض الزلزال بلغت شهرها السادس.
- حكاية مؤذن مسجد فلسطين أبو هيثم السويركي فارق الحياة أثناء تلاوته القرآنَ منتظرًا صلاة الفجر.
8/8/2023-|آخر تحديث: 8/8/202301:08 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر