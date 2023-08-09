المسائية النيجر.. قادة الانقلاب يرفضون استقبال وفد من إيكواس والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة

قادة الانقلاب في النيجر يرفضون استقبال وفد من الاتحاد الإفريقي وإيكواس والأمم المتحدة بدعوى الرفض الشعبي، وإكواس ترد بعقوبات جديدة، وأمريكا تدعم الحل الدبلوماسي، وأوربا تصف الانقلابيين بغير الشرعيين.

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المصدر : الجزيرة مباشر