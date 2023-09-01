المسائية تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وكردفان

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في كردفان ومناطق متفرقة من الخرطوم، وأفادت مصادر باستخدام الدعم السريع للطائرات المسيرة في الهجوم على مقر قيادة الجيش ومستشفى الشرطة في نيالا.

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المصدر : الجزيرة مباشر