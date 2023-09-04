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حاكم دارفور يحذّر من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في مدينة بورتسودان، لبحث القضايا التي تهم أهل دارفور والأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب، وتأثيراتها السلبية.
كما ناقشت حلقة المسائية المواضيع التالية:
- حركة النهضة التونسية تندد بوضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية.
- الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال يعلنون إضرابا عن الطعام.
- وقفة أمام محكمة العدل الدولية دعما لدعوات إسقاط النظام السوري.
- وزيرة بلجيكية تهاجم إسرائيل وتتهمها بقتل الأطفال ومحو قرى فلسطينية.
4/9/2023-|آخر تحديث: 4/9/202301:16 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر