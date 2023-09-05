المسائية الأمم المتحدة تطلب العون لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الامم المتحدة أنها بحاجة إلى مليار دولار لمساعدة الفارين من السودان الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 1,8 مليون شخص هذا العام، هربا من القتال العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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المصدر : الجزيرة مباشر