المسائية المنظمة الدولية للهجرة: 7 ملايين نازح سوداني منذ بدء الاقتتال

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد السودانيين الذين نزحوا منذ بدء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع تجاوز 7 ملايين نازح.

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كما ناقشت حلقة المسائية المواضيع التالية: اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

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المصدر : الجزيرة مباشر