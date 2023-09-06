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المنظمة الدولية للهجرة: 7 ملايين نازح سوداني منذ بدء الاقتتال
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد السودانيين الذين نزحوا منذ بدء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع تجاوز 7 ملايين نازح.
كما ناقشت حلقة المسائية المواضيع التالية:
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6/9/2023
المصدر : الجزيرة مباشر