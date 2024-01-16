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المسائية

قيادي في الجهاد: الأسير الميت أفضل لدى إسرائيل من الحي

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي، إن الأسير الميت أفضل من الأسير الحي بالنسبة لإسرائيل.
16/1/2024
المصدر : الجزيرة مباشر