المسائية قيادي في الجهاد: الأسير الميت أفضل لدى إسرائيل من الحي

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي، إن الأسير الميت أفضل من الأسير الحي بالنسبة لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر