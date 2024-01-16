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المسائية

قيادي في حماس: الحرب في غزة تحولت إلى أجندة شخصية لنتنياهو

قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحرب في غزة تحولت لأجندة شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
16/1/2024
المصدر : الجزيرة مباشر