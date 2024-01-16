تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
سياسة
فلسطين
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
صوت الناس
مدونات
سفر
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
كأس العالم
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
play video
play video
مدة الفيديو 21 minutes 20 seconds
21:20
المسائية
قيادي في حماس: الحرب في غزة تحولت إلى أجندة شخصية لنتنياهو
قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحرب في غزة تحولت لأجندة شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
16/1/2024
المصدر : الجزيرة مباشر