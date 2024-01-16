المسائية قيادي في حماس: الحرب في غزة تحولت إلى أجندة شخصية لنتنياهو

قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحرب في غزة تحولت لأجندة شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر : الجزيرة مباشر