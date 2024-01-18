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مدة الفيديو 14 minutes 18 seconds
14:18
المسائية
طاهر النونو: أمريكا هي من وسعت رقعة الحرب باستهداف الحوثيين
قال طاهر النونو القيادي في حماس، إن الإدارة الأمريكية وسعت رقعة الحرب باستهداف جماعة “الحوثيين” في اليمن.
18/1/2024
المصدر : الجزيرة مباشر