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المسائية

طاهر النونو: أمريكا هي من وسعت رقعة الحرب باستهداف الحوثيين

قال طاهر النونو القيادي في حماس، إن الإدارة الأمريكية وسعت رقعة الحرب باستهداف جماعة “الحوثيين” في اليمن.
18/1/2024
المصدر : الجزيرة مباشر