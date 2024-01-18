المسائية طاهر النونو: أمريكا هي من وسعت رقعة الحرب باستهداف الحوثيين

قال طاهر النونو القيادي في حماس، إن الإدارة الأمريكية وسعت رقعة الحرب باستهداف جماعة “الحوثيين” في اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر