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أحمد المنظري: النظام الصحي في غزة يعاني من نقص المستلزمات الطبية
قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، إن النظام الصحي في قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والتطعيمات، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار وعدم استهداف المستشفيات في القطاع.
قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، إن النظام الصحي في قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والتطعيمات، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار وعدم استهداف المستشفيات في القطاع.
22/1/2024
المصدر : الجزيرة مباشر