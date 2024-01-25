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المسائية

الخارجية الألمانية تدعو إلى حل تفاوضي للصراع في السودان

دعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إلى تعزيز الجهود من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للصراع على السلطة في السودان.
25/1/2024
المصدر : الجزيرة مباشر