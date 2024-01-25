المسائية قيادي بحماس: واثقون من إدانة الاحتلال في محكمة العدل الدولية

قال محمود مرداوي القيادي في حماس، إن الحركة واثقة من إدانة “العدو الإسرائيلي” أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر : الجزيرة مباشر