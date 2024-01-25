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مدة الفيديو 17 minutes 20 seconds
17:20
المسائية
قيادي بحماس: واثقون من إدانة الاحتلال في محكمة العدل الدولية
قال محمود مرداوي القيادي في حماس، إن الحركة واثقة من إدانة “العدو الإسرائيلي” أمام محكمة العدل الدولية.
25/1/2024
المصدر : الجزيرة مباشر