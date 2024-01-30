المسائية محمد نزال: أسباب أمنية تمنعنا من إعلان أسماء شهدائنا في غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، إن أسباب أمنية تدفع الحركة لعدم الإعلان عن أسماء وأعداد شهدائها في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر