المسائية ترمب يختار إدارته الجديدة قبل تنصيبه

بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وقُبيل تنصيبه لم ينتظر دونالد ترمب كثيرا حتى أعلن عن أسماء رشحها لتكون ضمن إدارته الجديدة.

المصدر : الجزبرة مباشر