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الانتخابات الأمريكية 2024
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مدة الفيديو 15 minutes 38 seconds
15:38
المسائية
ترمب يختار إدارته الجديدة قبل تنصيبه
بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وقُبيل تنصيبه لم ينتظر دونالد ترمب كثيرا حتى أعلن عن أسماء رشحها لتكون ضمن إدارته الجديدة.
14/11/2024
المصدر : الجزبرة مباشر