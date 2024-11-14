الانتخابات الأمريكية 2024

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المسائية

ترمب يختار إدارته الجديدة قبل تنصيبه

بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وقُبيل تنصيبه لم ينتظر دونالد ترمب كثيرا حتى أعلن عن أسماء رشحها لتكون ضمن إدارته الجديدة.
14/11/2024
المصدر : الجزبرة مباشر