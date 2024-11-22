الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعليقا على هذا القرار، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه يجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه، فيما أعلنت هولندا اعتزامها تنفيذه، وأكدت فرنسا دعمها القرار، والأمر ذاته شددت عليه أيرلندا.

في المقابل قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، وأضاف مجلس الأمن القومي أنه أوضح للمحكمة الجنائية الدولية أنه ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة.