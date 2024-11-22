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مدة الفيديو 11 minutes 38 seconds
11:38
المسائية
تواصل المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و176 مصابا.
22/11/2024
المصدر : الجزبرة مباشر