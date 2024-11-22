المسائية تواصل المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و176 مصابا.

المصدر : الجزبرة مباشر