الأونروا تعلق إيصال مساعداتها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أعلنت وكالة الأونروا تعليق إيصال مساعداتها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم وذلك بسبب عدم توفير الاحتلال للحماية اللازمة لها، وتعرض قوافلها لعمليات نهب من جماعات خارج القانون.

قرار الأونروا جاء بعد يوم من إعلان مؤسسة المطبخ المركزي العالمي تعليق عملها في غزة أيضا وذلك بعد استشهاد 3 من العاملين فيها في قصف إسرائيلي، واليوم استضافت القاهرة مؤتمرا وزاريا عن الاستجابة الإنسانية في غزة.