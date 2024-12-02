الأونروا تعلّق إيصال مساعداتها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أعلنت الأونروا تعليق إيصال مساعداتها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بسبب عدم توفير الاحتلال الحماية اللازمة لها، وتعرُّض قوافلها لعمليات نهب من جماعات خارج القانون.

جاء قرار الأونروا بعد يوم من إعلان منظمة المطبخ المركزي العالمي تعليق عملها في غزة أيضًا، بعد استشهاد 3 من العاملين فيها بقصف إسرائيلي، واليوم استضافت القاهرة مؤتمرًا وزاريًّا عن الاستجابة الإنسانية في غزة.