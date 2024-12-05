المسائية عبد الفتاح البرهان يصل جنوب السودان في زيارة رسمية

استقبل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

المصدر : الجزبرة مباشر