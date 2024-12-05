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المسائية

عبد الفتاح البرهان يصل جنوب السودان في زيارة رسمية

استقبل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.
5/12/2024
المصدر : الجزبرة مباشر