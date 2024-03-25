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مدة الفيديو 13 minutes 07 seconds
13:07
المسائية
غوتيريش يحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم، وقال إن هناك كارثة إنسانية في القطاع.
25/3/2024
المصدر : الجزيرة مباشر