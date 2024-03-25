المسائية غوتيريش يحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم، وقال إن هناك كارثة إنسانية في القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر