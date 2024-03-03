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مدة الفيديو 14 minutes 34 seconds
14:34
المسائية
تفاعل مميز مع فيديو يدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل
لاقى فيديو جسّد فيه المدون الليبي محمد النعاس دورة العملة التي تشترى بها المنتجات الداعمة لإسرائيل رواجا كبيرا.
3/3/2024
المصدر : الجزيرة مباشر