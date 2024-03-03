مدة الفيديو 14 minutes 34 seconds
المسائية

تفاعل مميز مع فيديو يدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

لاقى فيديو جسّد فيه المدون الليبي محمد النعاس دورة العملة التي تشترى بها المنتجات الداعمة لإسرائيل رواجا كبيرا.
3/3/2024
المصدر : الجزيرة مباشر