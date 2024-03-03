المسائية تفاعل مميز مع فيديو يدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

لاقى فيديو جسّد فيه المدون الليبي محمد النعاس دورة العملة التي تشترى بها المنتجات الداعمة لإسرائيل رواجا كبيرا.

المصدر : الجزيرة مباشر