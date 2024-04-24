حصيلة الدم والنار.. 200 يوم من الحرب على غزة

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 200 على التوالي، شهد القطاع خلالها أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتهجير وكل ما تحمله الكارثة الإنسانية من معانٍ.

ووفقا لتقارير حقوقية فإن قوات الاحتلال قتلت خلال 200 يوم من العدوان 42 ألفا و510 من الفلسطينيين، منهم 38 ألفا و621 مدنيا، بينهم 15 ألفا و780 طفلا، و10 آلاف و91 امرأة. ولا يزال الآلاف من الشهداء تحت الأنقاض، فيما هناك آلاف من المفقودين.