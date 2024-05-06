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حكومة الاحتلال الإسرائيلي تغلق مكاتب الجزيرة في الأراضي المحتلة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة “التحريض”، وإنه قد آن الأوان لطرد “بوق حماس من دولتنا وأشكر وزير الاتصالات على ما قام به”.
وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها، وأعلنت الشبكة إن حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة في التضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة.
6/5/2024
المصدر : الجزيرة مباشر