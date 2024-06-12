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مدة الفيديو 27 minutes 20 seconds
27:20
المسائية
جدل إسرائيلي بعد المصادقة على قانون إعفاء “الحريديم” من التجنيد
تشهد إسرائيل جدلا واسعا بعد مصادقة الكنيست على مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
12/6/2024
المصدر : الجزيرة مباشر