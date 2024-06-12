المسائية جدل إسرائيلي بعد المصادقة على قانون إعفاء “الحريديم” من التجنيد

تشهد إسرائيل جدلا واسعا بعد مصادقة الكنيست على مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

المصدر : الجزيرة مباشر