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المسائية

جدل إسرائيلي بعد المصادقة على قانون إعفاء “الحريديم” من التجنيد

تشهد إسرائيل جدلا واسعا بعد مصادقة الكنيست على مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
12/6/2024
المصدر : الجزيرة مباشر