مدة الفيديو 07 minutes 29 seconds
المسائية

وكالات أممية تؤكد بيانات الصحة في غزة بشأن الشهداء والمصابين

أكدت وكالات أممية أن بيانات وزارة الصحة في غزة مصدر ثقة وتعد دقيقة بنسبة تقارب 100%.
12/6/2024
المصدر : الجزيرة مباشر