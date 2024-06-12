المسائية وكالات أممية تؤكد بيانات الصحة في غزة بشأن الشهداء والمصابين

أكدت وكالات أممية أن بيانات وزارة الصحة في غزة مصدر ثقة وتعد دقيقة بنسبة تقارب 100%.

المصدر : الجزيرة مباشر