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مدة الفيديو 07 minutes 29 seconds
07:29
المسائية
وكالات أممية تؤكد بيانات الصحة في غزة بشأن الشهداء والمصابين
أكدت وكالات أممية أن بيانات وزارة الصحة في غزة مصدر ثقة وتعد دقيقة بنسبة تقارب 100%.
12/6/2024
المصدر : الجزيرة مباشر