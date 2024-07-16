أمام الكنيست.. بن غفير يتباهى بالتضييق على الأسرى وهدم منازل الفلسطينيين (فيديو)

شهد الكنيست الإسرائيلي سجالًا حادًّا بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعدد من النواب، وتباهى بن غفير بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وأنه منح تراخيص بـ144 ألف قطعة سلاح للإسرائيليين سنويًّا.

وقال بن غفير “منذ توليت منصبي، حرمت المعتقلين الفلسطينيين من كل ما كانوا يتمتعون به بما في ذلك مقصف السجن والخروج لساحته”.

وأضاف “أمنح المعتقلين الفلسطينيين الحد الأدنى الذي يفرضه القانون”.

وتابع “أفخر بهدم البيوت في النقب، وكل ما هو غير قانوني يجب إزالته”.

واستطرد “كان يتم منح 8 آلاف قطعة سلاح للإسرائيليين سنويًّا، وحين توليت منصبي أصدرت تراخيص 144 ألف قطعة سلاح في نصف عام”.