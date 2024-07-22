المسائية بايدن يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، في إعلان مفاجئ يأتي قبل أقل من 4 أشهر على الانتخابات وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.

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وقال بايدن في منشور على منصة إكس إنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته، في يناير/ كانون الثاني 2025، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

المصدر : الجزبرة مباشر