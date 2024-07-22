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بايدن يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، في إعلان مفاجئ يأتي قبل أقل من 4 أشهر على الانتخابات وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.
وقال بايدن في منشور على منصة إكس إنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته، في يناير/ كانون الثاني 2025، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمه في وقت لاحق هذا الأسبوع.
22/7/2024
المصدر : الجزبرة مباشر