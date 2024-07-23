المسائية جيش الاحتلال يعلن بدء التطعيم ضد شلل الأطفال لقواته داخل غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، لكافة قوّاته التي تشارك في اجتياح قطاع غزة.

المصدر : الجزبرة مباشر