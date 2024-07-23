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مدة الفيديو 27 minutes 39 seconds
27:39
المسائية
جيش الاحتلال يعلن بدء التطعيم ضد شلل الأطفال لقواته داخل غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، لكافة قوّاته التي تشارك في اجتياح قطاع غزة.
23/7/2024
المصدر : الجزبرة مباشر