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المسائية

جيش الاحتلال يعلن بدء التطعيم ضد شلل الأطفال لقواته داخل غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، لكافة قوّاته التي تشارك في اجتياح قطاع غزة.
23/7/2024
المصدر : الجزبرة مباشر