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مدة الفيديو 15 minutes 49 seconds
15:49
المسائية
وزير التراث الإسرائيلي يدعو لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء
نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تغريدة أعاد نشرها وزير التراث عميحاي إلياهو تدعو لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية.
3/7/2024
المصدر : الجزبرة مباشر