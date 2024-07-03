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المسائية

وزير التراث الإسرائيلي يدعو لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تغريدة أعاد نشرها وزير التراث عميحاي إلياهو تدعو لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية.
3/7/2024
المصدر : الجزبرة مباشر