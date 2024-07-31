تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
رياضة
تقارير
منوعات
صوت الناس
مدونات
سفر
تحقق
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
play video
play video
مدة الفيديو 02 hours 07 minutes 26 seconds
02:07:26
المسائية
إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت
استهدفت غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر، وذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
31/7/2024
المصدر : الجزبرة مباشر