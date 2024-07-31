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المسائية

إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر، وذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
31/7/2024
المصدر : الجزبرة مباشر