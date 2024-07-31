المسائية إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر، وذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر : الجزبرة مباشر