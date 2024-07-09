قيادية بالحركة الإسلامية: “تقدم” قدمت الغطاء السياسي لجرائم الدعم السريع

قالت القيادية بالحركة الإسلامية في السودان سناء حمد إن مؤتمر القاهرة يعتبر عودة قوية لمصر في الملف السوداني، وأن تنسيقية “تقدم” هي الذراع السياسي لقوات الدعم السريع وقدمت الغطاء السياسي لكل جرائمه.

وأكدت سناء أن قرار إنشاء قوات الدعم السريع جاء من قبل القيادة العسكرية وليس للحركة الإسلامية في تكوينها، وأن ما يجري الان في السودان هو نموذج لتدخل دولي يسعى للسيطرة على الدول المستقلة.

ونفت القيادية في الحركة الإسلامية سناء حمد، قيامها بالتحقيق مع بعض ضباط القوات المسلحة السودانية، وإنما كان ما قامت به فقط تقصي عن ظروف الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، ولم يكونوا آنذاك ضباطا في القوات المسلحة وكانوا معاشيين.